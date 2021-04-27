О TRUEDO

Мы с любовью и трепетом относимся к людям, избравшим ремесло в качестве дела всей жизни или хобби. Нам бы хотелось, чтобы таких людей было как можно больше, ведь труд с осязаемым результатом – это созидательный, медитативный, творческий процесс, который привносит гармонию и смысл в нашу жизнь.

Наша школа – это урок труда 2.0 для всех, кто хочет научиться что-то делать руками.

Курсов

7

1000+

Учеников

12