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Новые навыки по выгодным ценам!

Ограниченное предложение! Скидка 1000 рублей на любой курс на любом тарифе. Успейте воспользоваться!

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Скидка 1000 рублей на любой курс на любом тарифе. Успейте воспользоваться!
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Онлайн-школа ремесленных навыков

Учитесь у лучших профессионалов и станьте частью большого сообщества творческих людей

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Подробные уроки в HD качестве с неограниченным доступом
по цене ужина в кафе

Помощь в обучении от мастеров

Приятные скидки на покупку инструментов и материалов

Учитесь Online из любой точки мира, в любое время, с любого устройства

Сделать своими руками
Курсы ремесленных навыков
Создавай вещи!

О TRUEDO

Мы с любовью и трепетом относимся к людям, избравшим ремесло в качестве дела всей жизни или хобби. Нам бы хотелось, чтобы таких людей было как можно больше, ведь труд с осязаемым результатом – это созидательный, медитативный, творческий процесс, который привносит гармонию и смысл в нашу жизнь.

Наша школа – это урок труда 2.0 для всех, кто хочет научиться что-то делать руками.

Курсов

7
1000+

Учеников

12

Стран

Новые навыки по выгодным ценам!

Ограниченное предложение!Скидка 1000 рублей на любой курс на любом тарифе. Успейте воспользоваться!

Выбрать курс
ЧТО ВАС ЖДЁТ

Подробные курсы в HD качестве

Продолжительностью до 265 минут

Стол из дерева своими руками

Опытные мастера преподаватели

Своими секретами ремесла поделятся профессионалы, имеющие собственные мастерские, а также многолетний опыт работы и обучения

Сергей Дёмкин

Помощь в обучении

Задавайте вопросы кураторам в чате курса в telegram или тет-а-тет по видеосвязи.

Ремесленные навыки

Дополнительные материалы

Вместе с курсами вы получите чертежи, сметы, списки необходимых инструментов и многое другое.

Как собрать стол
Болгарка
Стол своими руками

Приятные скидки от наших друзей и партнеров

Сможете выгодно приобрести или арендовать необходимый инструмент, пройти дополнительное обучение или забронировать оснащенное место в столярной мастерской.

Компания ТНД
DIY Академия
Торговый Дом «Мартьянов»

Ценные призы для лучших учеников

Регулярно проводим конкурсы в социальных сетях.

TRUEDO

Мгновенный доступ ко всем материалам

Школа ремесленных навыков

Учитесь на любом устройстве. Доступ не ограничен по времени.

Все инструменты
Компания ТНД
Выбрать курс

Новые навыки по выгодным ценам!

Ограниченное предложение!Скидка 1000 рублей на любой курс на любом тарифе. Успейте воспользоваться!

КУРСЫ
На данном изделии будем изучать основы ремесла
Для тех, кто только начинает свой путь в данном ремесле
На основе автоматического опроса
3 900 руб.
2 900 руб.
Подробнее

Мастер столярного дела

Сергей Дёмкин

Сергей Дёмкин

Научитесь работать с деревом, ручным инструментом и сделаете стол

стол

Делаем
Сложность
5,0 из 5
Оценка
170 минут (6 уроков)
Продолжительность

ОСНОВЫ СТОЛЯРНОГО ДЕЛА

На данном изделии будем изучать основы ремесла
Для тех, кто только начинает свой путь в данном ремесле
На основе автоматического опроса
3 900 руб.
2 900 руб.
Подробнее

Мастер столярного дела

Сергей Дёмкин

Сергей Дёмкин

Научитесь работать с ручным фрезером и сделаете разделочно-сервировочную доску

разделочную доску

Делаем
Сложность
4,9 из 5
Оценка
145 минут (6 уроков)
Продолжительность

ОСНОВЫ РАБОТЫ С РУЧНЫМ ФРЕЗЕРОМ

На данном изделии будем изучать основы ремесла
Для тех, кто только начинает свой путь в данном ремесле
На основе автоматического опроса
3 900 руб.
2 900 руб.
Подробнее

Мастер сварочного дела

Виталий Кудряшов

Сергей Дёмкин

Научитесь работать электродуговой сваркой, болгаркой и сделаете прикроватный столик в стиле loft

столик

Делаем
Сложность
4,9 из 5
Оценка
120 минут (7 уроков)
Продолжительность

ОСНОВЫ СВАРОЧНОГО ДЕЛА

На данном изделии будем изучать основы ремесла
Для тех, кто только начинает свой путь в данном ремесле
На основе автоматического опроса
3 900 руб.
2 900 руб.
Подробнее

Мастер по резьбе

Александра Фалендуш

Сергей Дёмкин

Научитесь вырезать из дерева и сделаете деревянную игрушку - милого медвежонка

игрушку

Делаем
Сложность
5,0 из 5
Оценка
120 минут (7 уроков)
Продолжительность

ДЕРЕВЯННАЯ ИГРУШКА

ОСНОВЫ КОЖЕВЕННОГО ДЕЛА

Продолжительность
265 минут (8 уроков)
Оценка
5,0 из 5
Сложность
Делаем

тревеллер

Научитесь работать с кожей и сделаете тревеллер - удобный органайзер для путешествий

Сергей Дёмкин

Ольга Танана

Мастер кожевенного дела

Подробнее
2 900 руб.
3 900 руб.
На основе автоматического опроса
Для тех, кто только начинает свой путь в данном ремесле
На данном изделии будем изучать основы ремесла
На данном изделии будем изучать основы ремесла
Для тех, кто только начинает свой путь в данном ремесле
На основе автоматического опроса
3 900 руб.
2 900 руб.
Подробнее

Мастер по работе с эпоксидной смолой

Даша Чибичьян

Сергей Дёмкин

Научитесь работать с эпоксидной смолой и сделаете два прекрасных кулона в разной технике

два кулона

Делаем
Сложность
5,0 из 5
Оценка
140 минут (7 уроков)
Продолжительность

Украшения из эпоксидной смолы

На данном изделии будем изучать основы ремесла
3 900 руб.
Для тех, кто только начинает свой путь в данном ремесле
2 900 руб.
На основе автоматического опроса
Подробнее

Мастер по реставрации

Александра Катайцева

Сергей Дёмкин

Освоите базовые приемы по ремонту и восстановлению предметов мебели и отреставрируете стул

стул

Делаем
Сложность
5,0 из 5
Оценка
160 минут (8 уроков)
Продолжительность

ОСНОВЫ БЫТОВОЙ РЕСТАВРАЦИИ

В ПАКЕТЕ ДЕШЕВЛЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
7 800 руб.
4 800 руб.
Подробнее

Выгодная подборка для желающих узнать максимум по столярке

ВСЯ СТОЛЯРКА

ЛЕГКИЙ СТАРТ

Подборка ремесел, которыми можно заниматься в квартире

Подробнее
7 200 руб.
11 700 руб.
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Основы столярного дела
САМОСТОЯТЕЛЬНО
23 400 руб.
14 400 руб.
Подробнее

Пакет для полиглотов, в который входят все наши курсы на самостоятельном тарифе кроме новинок

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

Основы столярного дела
Основы работы ручным фрезером
Основы сварочного дела
Основы работы ручным фрезером
Деревянная игрушка
Основы кожевенного дела
Основы бытовой реставрации
Деревянная игрушка
Основы кожевенного дела
Основы бытовой реставрации

Прямо сейчас мы создаем новые курсы!

Подпишитесь, чтобы узнать о них первым
Уроки ремесленных навыков
ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
Создавать изделия из кожи, дерева и металла
Рисовать чертежи и рассчитывать сметы
Безопасно и правильно работать ручным инструментом
Подбирать хороший материал
Использовать простые, но надежные соединения при сборке
Отмерять и заготавливать деталировку
Не совершать досадных ошибок, способных испортить изделие
Покрывать предмет маслами, красками и воском
Применять ремесленные лайфхаки для экономии времени и денег
Выбрать курс
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
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Сергей Дёмкин

Основы столярного дела

Сергей Дёмкин

Мастер столярного дела

• Закончил Московский Колледж Архитектуры и Дизайна по специальности «Мастер столярного и мебельного производства» с красным дипломом;

• Более 10 лет работает в собственной столярной мастерской в Москве;

• Более 5 лет индивидуально обучает столярному делу;

• Участник многочисленных ТВ и интернет проектов: «Дачный ответ», «МальцеваТВ», «Handmade» и других;

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Основы работы ручным фрезером

Александра Катайцева

Основы бытовой реставрации

Александра Катайцева

Мастер по реставрации

• Более 5 лет в реставрации;

• В портфолио реставрация антиквариата и предметов мебели советской эпохи;

• Собственная мастерская в Москве;

• Участница благотворительных акций на объектах культурного наследия;

• Сотрудничество с фондом сохранения исторического наследия «Внимание» Ильи Варламова;

• Более 2 лет индивидуального обучения реставрации.

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Виталий Кудряшов

Основы сварочного дела

Виталий Кудряшов

Мастер сварочного дела

•Более 10 лет занимается сваркой

• Более 3 лет содержит собственную мастерскую в Москве

• Обучил более 100 человек на собственных офлайн мастер-классах

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Виталий Кудряшов

Деревянная игрушка

Александра Фалендуш

Мастер по резьбе

•Более 5 лет занимается резьбой в собственной домашней мастерской

• Участница многочисленных российских и зарубежных выставок

• Преподает своё ремесло в столярных школах

• Мишки Александры представлены в музее Тэдди в Дании

Посмотреть первый урок БЕСПЛАТНО
Виталий Кудряшов

Основы кожевенного дела

Ольга Танана

Мастер кожевенного дела

•Более 8 лет успешно занимается кожей в собственной мастерской

• Участница многочисленных российских выставок

• Создавала амуницию для лошадей, обложки для книг, разнообразные чехлы, сумки и т.д.

• Проводит офлайн мастер-классы в Санкт-Петербурге

Посмотреть первый урок БЕСПЛАТНО
Виталий Кудряшов

Украшения из эпоксидной смолы

Даша Чибичьян

Мастер по работе с эпоксидной смолой

• Более 3 лет создает украшения из эпоксидной смолы в собственной домашней мастерской

• Создала успешный магазин по продаже изделий в Instagram на 20 000 + подписчиков

• Участница многочисленных выставок и открытых мастер классов

Посмотреть первый урок БЕСПЛАТНО
НАШИ КУРСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ

Примерить к себе новое хобби и что-то создать своими руками

Научиться самостоятельно решать бытовые задачи

Иметь возможность потрогать результаты своего труда

Отдохнуть головой и поработать руками

Порадовать близких самостоятельно сделанными изделиями

Создать дополнительный источник дохода от продажи своих изделий

Попасть в сообщество увлечённых людей и найти новых друзей

МНЕНИЯ УЧЕНИКОВ:
Александр

Прошел курс: Основы столярного дела

Оценка курсу: 5
Отличный курс для тех, кого в детстве никто не научил работать с деревом! Дают самые основы, но много полезной инфы – нюансов, о которых на ютубе не рассказывают. Страшно представить, сколько бы я испортил дерева, если б начал что-то делать до просмотра курса))) Рекомендую новичкам, чтобы разобраться с азами и понять, в какую сторону двигаться дальше! Ну и жду новых курсов на Труду!))
Мария

Прошла курс: Основы бытовой реставрации

Оценка курсу: 5
Пять лет бабушкины стулья ждали своего часа на чердаке… Так хотелось освежить их, но было страшно испортить. После курса уверенности гораздо больше, уже приступила к работе над вторым стулом, первый получился отлично. Только имейте ввиду, если ваша мебель сильно поломана, на курсе её чинить не научат (точнее, только подскажут, что делать). А вообще я очень довольна. Спасибо труду точка ру за такую возможность!
Максим

Прошел курс: Основы столярного дела

Оценка курсу: 5
Всю жизнь работаю в IT, мой инструмент — это клавиатура. В пандемию самоизолировался с семьей за городом и понял, что ничего не могу сделать сам, всё время приходится кого-то просить, тратить лишние деньги. Очень нужен был стол на террасу и как раз наткнулся на курс Truedo. В результате это было увлекательное приключение, из которого я точно вышел лучше, чем был. Самое интересное, что в процессе такой работы голова реально отдыхает. А уж когда мы за новым столом впервые чай с семьей пили – эмоции не описать. Отдельное спасибо мастеру Сергею за персональные консультации по видео – то, что надо, для таких «талантов», как я.
Олег

Прошел курс: Основы сварочного дела

Оценка курсу: 5
Сварка это магия) Когда сварил своей первый профиль в процессе обучения на курсе, прямо сознание расширилось)) Понял, что дальше ограничен только собственной фантазией) Это дико круто ребята и курс крутой, спасибо!!!
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