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О TRUEDO
Мы с любовью и трепетом относимся к людям, избравшим ремесло в качестве дела всей жизни или хобби. Нам бы хотелось, чтобы таких людей было как можно больше, ведь труд с осязаемым результатом – это созидательный, медитативный, творческий процесс, который привносит гармонию и смысл в нашу жизнь.
Наша школа – это урок труда 2.0 для всех, кто хочет научиться что-то делать руками.
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Учеников
12
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Отличный курс для тех, кого в детстве никто не научил работать с деревом! Дают самые основы, но много полезной инфы – нюансов, о которых на ютубе не рассказывают. Страшно представить, сколько бы я испортил дерева, если б начал что-то делать до просмотра курса))) Рекомендую новичкам, чтобы разобраться с азами и понять, в какую сторону двигаться дальше! Ну и жду новых курсов на Труду!))
Пять лет бабушкины стулья ждали своего часа на чердаке… Так хотелось освежить их, но было страшно испортить. После курса уверенности гораздо больше, уже приступила к работе над вторым стулом, первый получился отлично. Только имейте ввиду, если ваша мебель сильно поломана, на курсе её чинить не научат (точнее, только подскажут, что делать). А вообще я очень довольна. Спасибо труду точка ру за такую возможность!
Всю жизнь работаю в IT, мой инструмент — это клавиатура. В пандемию самоизолировался с семьей за городом и понял, что ничего не могу сделать сам, всё время приходится кого-то просить, тратить лишние деньги. Очень нужен был стол на террасу и как раз наткнулся на курс Truedo. В результате это было увлекательное приключение, из которого я точно вышел лучше, чем был. Самое интересное, что в процессе такой работы голова реально отдыхает. А уж когда мы за новым столом впервые чай с семьей пили – эмоции не описать. Отдельное спасибо мастеру Сергею за персональные консультации по видео – то, что надо, для таких «талантов», как я.
Сварка это магия) Когда сварил своей первый профиль в процессе обучения на курсе, прямо сознание расширилось)) Понял, что дальше ограничен только собственной фантазией) Это дико круто ребята и курс крутой, спасибо!!!